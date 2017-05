DELFI VIDEO: Rannula kirus visketabavust: paneme vabalt nii mööda, et lihtsalt kohutav!

Pärnu Sadama korvpallimeeskond lõpetas tänavuse hooaja Alexela meistriliigas neljandana. Pronksiseeria viimaseks jäänud kohtumises Tartus anti küll kõva lahing, kuid Tartu Ülikool võitis siiski 66:57 ning lõpetas kolmanda koha seeria mängudega 3:0.

Pärnakate peatreener Heiko Rannula tunnistas mängujärgses intervjuus, et kui Tartu vastu tabada kaugviskeid vaid 16%-ga (30-st 5), siis ongi väga raske võita.

"Sellise visketabavusega ei ole reaalne. Terve hooaeg on meil probleem olnud... Saaks me nats kaugelt sisse, oleks meil kohe uus mäng ja teine rünnakurütm. Paneme vabalt nii mööda, et lihtsalt kohutav," sõnas Rannula.

