DELFI VIDEO | Rait Käbin pärast valusat kaotust Tartule: ma ei süüdistakski poisse, ise olin loll

TTÜ KK peatreener Rait Käbin lausus pärast valusat 79:83 kaotust Tartu Ülikoolile, et kaotuses süüdistab ta ainult iseennast.

Käbin pidas mängu TTÜ poolelt küllaltki väikese rotatsiooniga, mistõttu kasvasid põhimeeste minutid suureks ja mängu lõpus tekkis neil väsimus.

"Ma ei süüdistakski poisse, esimese asjana olin ise loll. Oleks võinud tõmmata rotatsiooni vähe laiemaks. Viimase veerandaja pallikaotuse, mis meile saatuslikuks said, lähevad pigem treeneri kapsaaeda."

TTÜ on sel hooajal tihti mängus püsinud, ent Alexela korvpalli meistriliiga tabelis on nad hetkel kahe võidu ja 11 kaotusega kindlalt play-off kohalt väljas.

"Selles ei olegi küsimus, et me ei oskaks korvpalli mängida, aga iga kord on see justkui mingi asja taga kinni. 25-30 minutit mängisime nii, nagu me peaksime kogu aeg mängima. Küsimus on nüüd selles, mis poistel kõrvade vahel on."

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene kiitis vastaste visketabavust.

"Nad viskasid hästi sisse, 15-st seitse olid neil kolmesed alguses, paar isegi üle käe - nii see kindlus tuleb. Teisel poolajal see viimane korv oli ka natuke liiast," rääkis Vene.

Uue mehe Julius Kazakauskase kohta jagus Venel kiidusõnu. "Praegu läheb tal natuke aega, et meie liikumised selgeks saada, aga ta on rohkem musta töö mees, võtab lauda, möllab ja annab keha. Täna päästis ta meid mitu korda ära olukordades, kust me muidu võib-olla punkte pole saanud."

