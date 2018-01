DELFI VIDEO | Rait Käbin Matthias Tassist: ma ei kahtlegi, et ta hakkama saab

TTÜ KK peatreener Rait Käbin tõdes pärast 75:97 kaotust Rapla Avis Utilitasele, et kuu aega tagasi nendega liitunud Matthias Tassist ei maksagi tegelikult imemänge oodata.

"Mänguks olime valmis, alustasime nii, nagu peaksime 40 minutit mängima, aga mingil hetkel kolmandal veerandajal sai jõud otsa, siis sai mõistus otsa ja siis ei olnud enam võitjas kahtlustki," rääkis Käbin.

Kohtumises Raplaga sai üheks määravaks asjaoluks lauavõitlus, mille TTÜ suurelt kaotas. "Sellised lihtsad olukorrad kaotasime - üks-ühele olukorrad, lahtised pallid, kaitselaud... Kui sellised asjad suudad oma kontrolli all hoida, siis on varianti, aga kui sealt kärisema hakkab, vajub kõik kokku."

TTÜ-ga umbes kuu aega tagasi liitunud Matthias Tass viskas Rapla vastu 12 silma. Kuidas Käbin tema senise panusega rahule jääb? "Alati saab paremini, aga kui arvestada, et temast võib-olla oodatakse, et ta tuleb ja hakkab 30-seid mänge tegema... Kogu austuse juures, siis see B-divisjon ja noorteklassid - see kõik on kihvt, aga kui nüüd on vastas Upsonid ja värgid ja ta peab kandvat rolli mängima, siis eks ta päev-päevalt kosub ja elab oma rolli sisse. Ma ei kahtle, et ta hakkama saab, aga paar mängu läheb veel aega, enne kui ta oma tõelist palet näitab."

