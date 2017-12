DELFI VIDEO | Rait Käbin: kui meile visatakse stabiilselt 100 punkti, siis on kusagil kala sees

TTÜ korvpallimeeskond teenis Eesti meistrivõistlustel ühe võidu kõrvale juba üheksanda kaotuse, kui Kalev/Cramole jäädi alla 92:105. TTÜ peatreener Rait Käbin tunnistas kohtumise järel, et rünnakuga võib rahul olla, kuid kaitsega on probleeme.

“Kui meile on kaks mängu järjest üle 100 punkti visatud, siis ei saa rahul olla. Vigu tuleb igalt poolt sisse. Kui (meile) visatakse stabiilselt 100 punkti, siis on kusagil kala sees,“ tõdes Käbin ning lisas, et ta ei taha esimese emotsiooni pealt hakata järeldusi tegema.

“Vastastel oli 20-30 punkti jagu selliseid punkte, mida oleks saanud vältida,“ tõdes ta siiski ning lisas, et enda rünnakuga võis rahule jääda. “Kui paned VTB klubile 92 punkti, siis rünnakuga võib rahul olla.“