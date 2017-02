TTÜ korvpalliklubi peatreener Rait Käbin peab kolme kohtumist sel kuul Kalev/Cramoga heaks karastuseks enne põhihooaja otsustavat faasi.

Balti liiga mängud kaotas TTÜ Eesti meistrile 63:101 ja 72:97, täna olid Kalev/Cramo võidunumbrid meistriliigas 108:80.

"Peaasi, et poistel lipp väga madalale ei langeks. Nüüd tulevad lõpuks heas mõttes meie masti meeskonnad vastu. Loodame, et need kolm mängu olid meile kasuks," ütles Käbin.

Ta lisas, et TTÜ põhihooajal mingit kindlat tabelikohta ei rihi ning võimalikule koduväljakueelisele veerandfinaalis ei mõtle.

"Me ei planeeri kohta ega loe võite ja kaotusi. Mängime põhihooaja lõpuni ja vaatame siis, mis kohal oleme. Hea õnne korral võime tulla kolmandaks, aga võime ka kaheksandaks langeda. Võtame mäng korraga."

Hetkel on TTÜ 11 võidu ja 10 kaotusega neljandal positsioonil, kolmandat kohta hoidval Raplal on 15 võitu ja 7 kaotust. Pärnu Sadam on viies 12 võidu ja 12 kaotusega.