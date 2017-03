TTÜ peatreener Rait Käbin rääkis pärast suurt võitu Valga üle jutuajamisest ääremängija Joonas Järveläineniga, kus ta kinnitas, et jääb hoolimata võimalusest Hispaaniasse siirduda oma praegusele klubile truuks.

"Joonas tuli minu juurde selle jutuga. Lõime plussid-miinused kokku. Ütlesin juba hooaja alguses, et mina kindlasti kedagi kinni ei hoia. Ütlesin talle: "Loomulikult ma ei taha, et sa ära lähed. Aga kui see on su kindel soov, siis mis teha." Ta vastas: "Ei, treener, oleme suure töö ära teinud. Paneme poolteist-kaks kuud veel!"," kommenteeris Käbin.

Järveläinen avaldas Õhtulehe korvpallisaates "Viies Veerandaeg", et sai pakkumise ühelt Hispaania klubilt, kuid ei tahtnud TTÜ-d hüljata. Ehkki esialgu ta lepingule alla ei kirjutanud, on uuel hooajal välismaale siirdumine endiselt päevakorras.