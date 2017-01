Alexela korvpalli meistriliigas BC Valga-Valka/Maks & Mooritsa üle küllaltki raske võidu saanud TTÜ KK peatreener Rait Käbin tunnustas kohtumise järel vastaste ridades 35 punkti visanud Ivars Žvigursit.

"Me ei saanud temaga hakkama! Me ei hakanud seal oma kaitset väga muutma ka, üritasime ikka üks-ühele hakkama saada, aga tabloole vaadates ei saanud me sellega hästi hakkama," tõdes Käbin.

