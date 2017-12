DELFI VIDEO | Rain Raadik: tahtsime seda võitu Raplast kõvasti rohkem

Valga-Valka korvpallimeeskonna tsenter Rain Raadik arvas pärast 77:67 võitu Rapla üle, et kodumeeskond tahtis seda võitu rohkem.

"Kuna me pole viimased kaks mängu täis satsiga mänginud, siis tahtsime seda võitu kõvasti rohkem. Raplal oli Indrek Kajupank ka veel puudu... Meil oli tahet rohkem," sõnas Raadik, kes oli meeskonna paremuselt teine skooritegija, kogudes 14 punkti ja 12 lauapalli.

Valga parim oli Rolands Freiamanis 19 punkti ja 12 lauapalliga.

"Korvi all saime hästi hakkama, olime tublid. Meil oli tagasi Freimanis, tema on meile väga vajalik lüli. Kohe tekkis teravust, ta kohe näeb, kui mina lõikan jne. Freimanisega koos on meie mäng automaatselt teistsugune," lisas Raadik.

