DELFI VIDEO | Rain Raadik: lõppude lõpuks tabasime viskeid

Alexela korvpalli meistriliigas võitis BC Valga-Valka/Maks&Moorits 88:81 TTÜ KK-d. Võitjameeskonna tsenter Rain Raadik oli õnnelik, et pikk kaotusteperioodi pühapäeval lõpu sai.

Kaheksa ründelauapalli saanud Raadik tunnistas pärast kohtumist, et meeskond peab nüüd võtma mäng korraga ning hetkel on kõik veel nende endi kätes. "Ei saa täna öelda, et tegime kaitses hea mängu, ikka jälle üle 80 punkti, kuid lõppude lõpuks üle pika aja tabasime viskeid," lisas ta.