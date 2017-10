DELFI VIDEO | Rain Raadik: ega siin väga palju midagi vaadata ei olnud

Valga-Valka/Maks&Mooritsa 110:40 võidumängus G4S Noorteliiga üle 31 punkti visanud Rain Raadik vabandas sisuliselt pealtvaatajate ees, kellel täna midagi erilist vaadata ei olnud.

"Ega siin väga palju midagi vaadata ei olnud. Treener ütles enne mängu, et peame oma mänguplaani jälgima. Kaotasime esimese poolaja viimased kolm minutit fookuse, aga ülejäänud aja järgisime mänguplaani ja sealt see võit tuligi," ütles Raadik Delfi TV-le.

"Rääkisime põhiliselt, kuidas pall kiirelt rünnakule saada ja kuidas me kaitses mängime. Kuna eelnevatel mängudel on osad asjad meelest läinud, siis tuli need meelde tuletada ja teha seda, mida treener nõuab."

Vaata pikemat intervjuud Raadikuga videost!