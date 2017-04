DELFI VIDEO: Raido Roos: peame oma agentide ringi koomale tõmbama

Alexela Korvpalli Meistriliiga hooaja seitsmendal kohal lõpetanud TLÜ/Kalevist käis alates sügisest läbi üheksa välismängijat. Peatreener Raido Roosi sõnul ei tohi selline leegionäride sõelumine järgmisel aastal enam aset leida.

"See räägib sellest, et meil tuleb nende agentide ringi koomale tõmmata, kes meil siia mängijaid toovad. Me ei saa lõputult otsida. Pigem olgu mul Eesti mees, kes on võibolla natuke kehvem kui välismängija, aga ma tean, et ta annab endast sada protsenti ja on hingega asja juures ega aja taga statistilisi numbreid," rääkis Roos pärast kolmanda veerandfinaalmängu kaotamist Tartu Ülikoolile.

Roosi sõnul sõltub tema jätkamine TLÜ/Kalevi uue omaniku otsusest. "Tulevad uue klubi omanikuga läbirääkimised ja siis selgub, kas ta näeb mind meeskonna eesotsas või mitte," lisas ta.

