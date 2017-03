TLÜ/Kalevi peatreener Raido Roos tõdes 25-punktilise kaotuse järel Valgale, et meeskond põles tähtsas mängus läbi.

"Asi on lihtne. Me ei ole nendeks olulisteks mängudeks valmis. Jaanuaris, kui me alustasime, ei olnud meil võidukohustust, aga täna oli. Põlesime läbi. Pallikaotuste arv tõestab seda. 19 on väga palju," nentis Roos.

Nimeliselt pragas Roos 201 cm pika montenegrolase Stefan Knezeviciga, kelle panust täna üldse tunda polnud. "Ilma pikata on raske. Härra Knezevic ei õigustanud ennast täna absoluutselt. Rakvere vastu võin veel aru saada - seal on kõik ühepikkused vastas, ta ei sobitunud mängu, aga täna olid vastas Rain Raadik ja Renato Lindmets. Ikka ei saa hakkama! Mina ei saa ka süüdi olla kogu aeg," pahandas Roos.

