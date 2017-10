DELFI VIDEO | Raido Roos: Bamba Falli vähese mänguaja taga olid seedeprobleemid

Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Raido Roos tõdes pärast suurt kaotust Rapla Avis Utilitasele, et tema tiim meenutas kohati laste võistkonda.

"21 pallikaotust... see on miniklassi mäng! Okei, seal teevad 30, meie tegime 21, ega me palju paremad ei ole. Iga eksimuse karistasid nad ära."

Suurte ootustega tiimi toodud Bamba Fall piirdus täna vaid 13 minutiga, mille jooksul viskas üheksa punkti ja võttis kolm lauapalli. Miks sai mees nii vähe platsile?

"Nii passiivset kaitset on raske mängida. Rapla omad said teravuse üles ja paar lihtsat korvi sealt. Tal on hetkel konditsioon väga kehv ja mingid tervisemured ka, ei ole teda mõtet praegu tappa."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!