DELFI VIDEO | Priit Vene vastasmängija eemaldamisest: treeneri kohustus oma mängijaid kontrollida

Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene oli pärast kohtumist Valga-Valka vastu õnnelik küll võidu üle, kuid kritiseeris ka vastasmeeskonna juhti Kristaps Zeidsi.

Kohtumise kõmuliseim hetk oli kindlasti Kristaps Miglinieksi eemaldamine mängu ajal. Valga mängija tegi Kristjan Kitsingu vastu vea ning kohtunikud diskvalifitseerisid tema. Vene oli juba ülekande ajal silmnähtavalt ärritunud Zeidsi peale: "Ma ütlesin talle, et tema peab oma mängijaid kontrollima, enne, selle ajal ja pärast mängu. See on tema leib ja kui ta selle vastu eksib, siis ta jääb sellest ilma."

Kuigi meeskondi jäi lahutama 20-punktiline vahe, arvab Vene, et võit tuli siiski raskelt: "Kindlasti ei olnud see jalutuskäik pargis, vastasmeeskonna välismängijad olid agressivsed ja üritasid anda endast parima."