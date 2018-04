DELFI VIDEO | Priit Vene poolfinaali eel: küll me nähtud mängudest ka enda jaoks midagi välja nokkisime

Eesti korvpallimeistrivõistlustel said pühapäeva õhtul selgeks kõik poolfinalistid. Viimasena jõudis nelja parema sekka Rapla Avis Utilitas, kes alistas mängudega 3:2 Tallinna Kalev/TLÜ. Raplat ootab poolfinaalis ees Tartu Ülikool, kes oli tänu põhihooajal saavutatud teisele kohale veerandfinaalidest vaba.

“Küll me enda jaoks midagi välja ka nokkisime,“ sõnas Tartu juhendaja Priit Vene esmalt veerandfinaalide kohta ning lisas, et mängupaus ei pruugi tema hoolealustele just kasuks tulla. “Mina olen tervikliku süsteemi poolt, et kõik tulevad samast rütmist ja samalt tasemelt. Kui kõik oleksid veerandfinaali mänginud, siis oleks olnud loogilisem.“

Tartu on poolfinaali eel küll soosikuks, kuid Vene sõnul ei soovi nemad seda koormat kohe endale võtta. “Koha järgi oleme soosikud, kuid mängud on reaalselt platsi peal. Ennustamisega mul väga ei näkka. Proovime ikka platsi peal asjad selgeks teha,“ lisas Vene. “Peame oma kaitse korda saama, siis vaatame, mis edasi saab.“