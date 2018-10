DELFI VIDEO | Priit Vene: meil oli kannatust rohkem

"Üritasime kaitses agressiivselt mängida, aga ei pidanud osadest asjadest kinni. Samas oli meil kannatust rohkem. Kestsime lõpuni, tegime oma asju. Nemad kiirustasid, viskasid mööda. Nii me selle kätte saime," rääkis Vene Delfi TV otseülekandes.

Vene tunnistas, et Gregor Arbeti lisandumine sel hooajal on Tal Techile palju juurde andnud. "Kindlasti on ta juurde toonud kogemust. Mingil hetkel võtab palli enda kätte, rahustab maha. Mingil hetkel paneb valusa kolmese nurgast. Meil jäi teatud hetkedel sellistest pausidest puudu, aga pärast saime jälle joone peale," sõnas Vene.

Tartu on kolmest esimesest Läti-Eesti ühisliiga mängust kogunud kaks võitu. "Oleks pidanud Valmiera ka kätte saama. Lasime endale lõpus valusa kolmese ära panna ning lisaajal enam jõudu ei jagunud," kahetses Vene.

