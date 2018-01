DELFI VIDEO | Priit Vene: mängijatel on mingi müstiline kopsuviirus, noored on enamus tablettide peal

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kirjutas turniiritabelisse järjekordse võidu, kui Balti liigas alistati 85:55 Kasahstani tiim Barsõ. Tartlaste peatreeneri Priit Vene sõnul on hooaja jooksul mindud aina paremasse hoogu.

“Oleme saanud võidud kätte, kui teame, mida vastane endast kujutab ja kui oleme saanud teha korraliku eeltöö. Mängupilt on läinud paremaks. Teame, mida tahame saada. Hooaja alguses oli otsimise moment suurem. Mängupilt on väheke parem,“ sõnas Vene.

Tartu koosseis on praegu küllaltki õhuke ning selle põhjuseks on meeskonda laastav haigus. “Mehi tuleb juurde, kui mehed terveks saavad. Meil on mingi müstiline kopsuviirus käimas. Noored poisid, kes koolis käivad, on enamus tablettide peal. Nendega läheb veel aega,“ tõdes Vene, et kohe pole abijõudu oodata.

