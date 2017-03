Tallinna Ülikool/Kalevi peatreener Raido Roos oli pärast nappi ja üllatuslikku allajäämist Rakvere Tarvale mõistagi löödud. Valus 86:87 kaotus tegi turniiritabelis 6. koha hoidmise märksa keerulisemaks kui see seni paistis.

"Raske on midagi head välja tuua. Kui me tuleme niimoodi mängima... Sa ei paranda seda enam, lased hoo sisse saada ja nad on jookse-viska võistkond. Siis saame mingi hetk stopid kätte, ent mõni mees arvab kolm minutit enne lõppu, et ma otsustan selle mängu ära. Aga otsustab valele poole," purskas Roos esimese emotsiooni pealt.

"Mul ei ole ühtegi õigustust. Valmistusime selleks mänguks. Oli teada, et laua blokeerimisega nad ei tegele, võtsime 22 ründelauda, aga viskasime korvi alt tohutult mööda. Lihtsaid viskeid. Emotsioonid keevad üle. Ei oska midagi lisada," resümeeris alates jaanuarist TLÜ/Kalevit peatreenerina juhendav Roos.