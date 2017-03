DELFI VIDEO: Need olid korvpalli meistriliiga nädala TOP 5 tipphetked

Järjekordne mängudenädal koduses korvpalliliigas on lõppenud, mis tähendab, et aeg on üle vaadata Alexela meistriliiga TOP 5 tipphetkede edetabel. Koguni kahe sooritusega on seekordses edetabelis esindatud Martin Jurtom (TLÜ/Kalev), ilusaima etteaste pakkus aga Janari Jõesaar (Tartu Ülikool).