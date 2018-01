DELFI VIDEO | Martin Müürsepp Kalev/Cramost: seda malakat on neile vaja!

Kolmapäeval Alexela korvpalli meistriliigas BC Kalev/Cramolt suure 53:98 kaotuse saanud Tallinna Kalev/TLÜ abitreener Martin Müürsepp usub, et Kalev/Cramo hea hoog peab sel hooajal veel millalgi otsa saama.

Kuni Alar Varraku vallandamiseni Kalev/Cramos abitreenerina töötanud Müürsepp tõdes, et meeskond on uue peatreeneri Donaldas Kairyse käe all teinud sammu edasi. "Tuleb au anda Cramole, kes suutis isegi sellises suures eduseisus jätkata meie tümitamist," muigas Müürsepp. "Pandi käed vahele igal pool, nii et meil ei tulnud need kombineerimised kuidagi välja."

Mida on Kairys teisiti teinud, et Kalev on viimasel ajal uue hingamise saanud?

"Ma arvangi, et just see, et iga mees läheb ja annab endast maksimumi olenemata seisust. Ka need VTB mängud on näidanud, et on võimalik neist rohkem pigistada. Isegi täna, kui vahe oli 30-35, siis Timmu tõmbas mehed kokku ja ütles, et ärme enam jama. Tublid - seda malakat on vaja neile," rääkis Müürsepp.

"Aga hooaeg on veel pikk ja küll see tuju rikutakse ka Cramol ära. Praegu on hea, viimasest viiest mängust neli on võidetud, aga küll tuleb neid valusaid aegu ka ja kukkumisi."

