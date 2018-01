DELFI VIDEO | Martin Dorbek: kõik klubid võiksid meie ees väriseda, aga peame seda väljakul tõestama

BC Kalev/Cramo tagamängija Martin Dorbek vastas pärast koduses liigas Valga-Valka nüpeldamist muu hulgas küsimusele, kas Lokomotiv-Kuban, kellega pühapäeval VTB liigas võõrsil vastamisi minnakse, peaks Eesti meistri ees värisema.

Mäletatavasti sai Kalev pühapäeval vägeva võidu Moskva oblasti Himki üle, kasvatades võidusaldo VTB sarjas kolmele. Lokomotiv-Kuban on üheksa võidu ja ühe kaotusega CSKA (10-1) järel teine.

"Kõik võiksid väriseda, aga peame seda ka väljakul näitama," vastas Dorbek.

"Väga palju rõhutati, et tuleb see mäng ära unustada. Oli küll hea võit, aga meil on sellest ka palju kaasa võtta - nii häid kui ka halbu asju. Me ei tohi meelest lasta, mida me selles mängus hästi tegime. Peame proovima järgmises mängus samu asju teha."

Vaata intervjuud Dorbekuga, mis tehtud pärast 92:66 võitu Valga üle, pikemalt videost!