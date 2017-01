Korvpalliklubi Rakvere Tarvas/Palmse Metall tegi värskelt muudatuse, mille kohaselt tiimi mänedžer Madis Shumanov registreeriti ka mängija staatusesse.

Eilses Balti liiga kohtumises Pasvalys Pieno Žvaigždesiga käis Shumanov juba väljakul ja tõi seitsme minutiga kaks punkti.

Meeskonna peatreener Andres Sõber kommenteeris 207cm pikkuse lauanaabri, endise Tarva mängija kasutamist nii: "Meil on õhuke koosseis. Tal on kõik kohad terved, las ta jookseb. Tahab trennis käia ise. Nii lihtne see ongi."

Tarval on hetkel pikkade osakonnas vaid kaks niiöelda kindla peale mängumeest - Justin Baker ning Timo Eichfuss. Puhkuseminuteid peavad neile pakkuma sel hooajal esmakordselt meistriliiga tasemel palliv Tõnis Peil ja värskelt koosseisu arvatud Shumanov.

Juba eeloleval laupäeval, algusega kell 16 kohtub Tarvas võõrsil Alexela meistriliiga liidri Tartu Ülikooliga. Delfi TV vahendab kohtumist otseülekandes.