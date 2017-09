DELFI VIDEO | Kuusmaa ülistas Kalev/Cramot, Varrak meenutas naerusuiselt eelmise aasta avamängu

Alexela Korvpalli Meistriliiga hooaeg algab 5. oktoobril ehk täpselt nädala pärast, kui Kalevi spordihallis kohtuvad mullused finalistid BC Kalev/Cramo ja Rapla AVIS UTILITAS. Täna tutvustati eesmärke ja jagati lubadusi hooaja avapressikonverentsil Ülemiste keskuses.

"Meie komplekteeritus võiks vähe parem olla, aga peame kuidagi hakkama saama. Kui [Indrek] Kajupank ja [Kristjan] Voolaid vigastusest tagasi tulevad, läheb seis paremaks," alustas Aivar Kuusmaa oma meeskonna tutvustamist. "Eelmise aasta koosseisust lahkus kuus meest, juurde tuli viis, lisaks kaks noort. Hakkame vaikselt tegutsema. Tõenäoliselt saab hooaja esimene pool olema raskem kui teine."

Kalev/Cramo komplekteerituse kohta ütles Kuusmaa: "Sel hooajal on see natuke teistmoodi kui eelmisel. Üllatada on neid väga raske, aga tavaliselt läheb Rapla võistkond alati kõiki mänge võitma. Tõenäoliselt saab olema üliraske."

Selle jutu peale Varrak vaid muigas ning tuletas meelde eelmise hooaja algust, kui Rapla Kalevit oma kodusaalis kohe esimeses mängus 82:66 hammustas. "Eelmisel aastal räägiti samamoodi, et oleme kõvasti komplekteeritud, aga Aivar võitis ikkagi esimese mängu."

