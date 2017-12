DELFI VIDEO | Kuusmaa põrutas reporterile: nalja teed või, me tuleme igat mängu võitma!

Rapla Avis Utilitase meeskonna peatreener Aivar Kuusmaa oli pärast Valga-Valka/Maks&Mooritsalt saadud 67:77 kaotust oma mängijate suhtes kriitiline ning leidis võimaluse ka pisut intervjueerijaga pahandada.

"Meie jaoks oli see väga tähtis mäng ja valmistusime päris korralikult. Vajaka jäi natuke kaitse tarkusest. Me ei suutnud korralikult kokkulepitud asju täita. See rünnak, mis täna mängiti, ei olnud minu nägu. Sellise rünnakuga pole sellisel võistkonnal treenerit vaja. Mäng oli täiesti individuaalne," põrutas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa mängujärgses intervjuus.

Küsimusele, kas ta võtab seda kaotust väga hinge või mõtleb rohkem kevadiste play-off'ide peale, vastas Kuusmaa: "Nalja teed või? Me tuleme igat mängu võitma. Tänane mäng oli vastupidine näide sellele, mida me tegelikult tahtsime mängust saada. Loomulikult võtan ma selle mängu endaga kaasa."

