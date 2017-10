DELFI VIDEO | Kuusmaa: nägin juba Pärnus, et vanker hakkab seisma jääma

Rapla Avis Utilitas pidi korvpalli Balti liiga avavoorus vastu võtma kaotuse, kui koduplatsil jäädi Pärnu Sadamale alla 88:94.

“Üldjoontes näitas Pärnu juba kodus, et nad on agressiivsed ja ebamugav meeskond meile. Ei tahtnud seekord maa-ala kaitset kasutada. Jäime mees-mehega hätta. Lasta Pärnul 94 silma visata on natuke palju,“ tunnistas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa kohtumise järel.

“Pean tunnistama, et nägin juba Pärnus, et vanker hakkab seisma jääma,“ viitas Kuusmaa eelmisel kolmapäeval toimunud Eesti liiga kohtumisele, kus teeniti pärnakate üle veel 78:73 võit. “Teatud meestel on väsimus kontides. Kahjuks pingi pealt ei tule nii enesekindlaid mehi.“

Vaata videost, kuidas Kuusmaa kohtumise järel oma hoolealuste tegutsemist hindas.