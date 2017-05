DELFI VIDEO: Kuusmaa: Mirkovic ja Simmons lollitasid meid hästi

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa sõnas pärast finaalseeria avamängu 72:92 (32:30) kaotust Kalev/Cramole, et tal oli väike kartus, et nad võivad teisel poolajal Kalevi agressiivse pressi alla jääda ning see ka juhtus.

"Esimene poolaeg oli hea, aga mäng kestab ikkagi 40 minutit. Ma kartsin, et nad hakkavad väga agressiivselt peale tulema ja see ka juhtus," tunnistas Kuusmaa mängujärgses intervjuus. "Mingi hetk lasime neil edu sisse, üritasime küll maa-ala kaitsega tagasi tulla, aga Mirkovici kaks kolmest tulid vastu. Mirkovic ja Simmons lollitasid meid täna hästi. Ma ei taha oma meestele etteheiteid teha, aga natuke mõned mängijad kukkusid ansamblist ära."