DELFI VIDEO: Kuusmaa: ma ei tea, mis Kalevi mängujuhtidele on sisse söödetud

Rapla Avis Utilitas andis ka Alexela meistriliiga kolmandas finaalmängus Kalev/Cramole vägeva lahingu, kuid pidi ikkagi vastu võtma kaotuse 74:77.

Rapla juhendaja Aivar Kuusmaa sõnas matši järel: "Kodumängust ma ei ole loobunud, aga 0:3 seisust on väga raske välja tulla. Palju enam muuta ei ole, peame vastaste mängujuhtidega hakkama saama. Vaadates eelmist mängu ma lootsin, et Kalevi mängujuhid on päris kustunud, aga ma ei tea, mis neile sisse on söödetud. Väga hästi mängisid."

Vaata videointervjuud.