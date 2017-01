Rapla Avise peatreener Aivar Kuusmaa kurjustas pärast 73:79 kaotust Tartu Ülikoolile sloveen Domen Bratozi ja Puerto Rico mehe Raham Suareziga, kes isetsemisega liiale läksid.

"Peale 12. minutit mindi individuaalseks ja see ajas täiesti hulluks. Sinna see mäng ka läks. Esimesel poolajal läks Domenil vist piimhape valesse kohta. Ta otsustas ise domineerida. Kui sa ära paned, ei saa ma ühtegi halba sõna öelda, aga kui ei pane, rikud meeskonna mängu ära," rääkis Kuusmaa Delfi TV otseülekandes.

"Kui Domeni välja võtsin, oli Suarez see, kes samaga jätkas. Teisel poolajal tegeles Domen mängu juhtimisega ja tegi ka õigeid lahendusi, Suarez otsustas soleerima hakata. Mul on vaja natuke rotatsiooni juurde, et mehed mängiksid 40 minutit kaine peaga."

Küsimusele, kus need mängijad siis on, kes Raplasse juurde pidid tulema, vastas Kuusmaa: "Selliseid mängijaid, keda me tahame, on turul vähe. Üks mängija, keda me tahtsime, jätkas Kreeka liigas ja teine läks Prantsusmaa esiliigasse."