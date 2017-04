DELFI VIDEO: Kuusmaa: "Ei hakka valetama, kaks meest on piiri peal", Kullamäe kõrvalt: "Juba ei usu!"

Alexela korvpalli meistriliigas toimus poolfinaalide eelne peatreenerite pressikonverents. Delfi võttis peatreenerid paari kaupa kokku ja arutas asja.

Kõigepealt oli treeneritele palve, et nad võtaks loosirattast paberi, mis peaks andma vihje, millise seisuga lõpeb poolfinaal, milles nad ise ei osale. Alar Varrak ja Heiko Rannula paberi võtsid, aga nähtut ei kommenteerinud, Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäe lisasid vürtsika märkuse juurde. Vaata videot ja saad teada, milliseid poolfinaalide tulemusi võiks oodata.

Tartu Ülikooli peatreenerilt Kullamäelt sai ekstra üle küsitud, kas Rapla Avis Utilitas meeskonda ja Kuusmaad haibitakse liiga palju ning poolfinaalis põnevust oodata pole. Kullamäe jäi tõsise seisukoha juurde. "Ma arvan, et see mida Rapla teeb on väga äge. Väike kogukond, inimesed teevad asja südamega, mis on väga tähtis. Jaguks selliseid klubisid rohkem Eestis."

Kuusmaalt sai uuritud, kas vastab tõele, et paar leegionäri on tervisega on seis kriitiline. "Ei hakka valetama, et eile üle pika aja sain täiskoosseisuga trenni teha. (Kullamäe kõrvalt: juba ei usu!) Jah, kaks meest on piiri peal. Aga ma arvan, et nad kestavad ja me ei lähe katki."