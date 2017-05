DELFI VIDEO: Kullamäe vihjas lahkumisele: Väga õpetlik aasta. Iseküsimus, mis ma siit kaasa võtan ja kuhu mul sellega minna on

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kindlustas esmaspäeva õhtul endale Alexela korvpalli meistriliigas pronksmedalid, kui alistas koduväljakul Pärnu Sadama 66:57 ning võitis kolmanda koha seeria mängudega 3:0.

"Viimast mängu ongi seerias kõige raskem võita. Eks ta kaitse ja tahtejõu pealt tuli," sõnas Tartu peatreener Gert Kullamäe.

Hooaja kokkuvõtteks ütles tartlaste juhendaja: "Hinnet on raske panna, aga mulle kui treenerile on see olnud kindlasti kõige raskem ja mis siin salata - ka kõige õpetlikum aasta. Nüüd on iseküsimus, mis ma siit kaasa võtan ja kuhu mul sellega minna on."

