Pärnu Sadam alistas Alexela korvpalli meistriliiga tähtsas mängus võõrsil Tallinna Kalev/TLÜ 75:68 ja tõusis turniiritabelis kalevlastest mööda viiendaks.

Kalevi peatreener Gert Kullamäe tunnistas, et meeskond on suures madalseisus. "Pärast Valga kohtumist on meie mäng täiesti audis igas mõttes. Juba mitmes mäng saime lauavõitluses 20ga peksa, üsna keeruline on nii mängida," sõnas pettunud Kullamäe.



Vaata videointervjuud.