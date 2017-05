DELFI VIDEO: Kullamäe kommentaator Kruusile: ära muretse, Taltsi me ära ei piina

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alustas pronksiseeriat veenva 72:54 võiduga Pärnu Sadama üle. Tartlaste peatreener Gert Kullamäe sõnas kohtumise järgselt, et hooaeg tuleb väärikalt lõpetada. Sellise häälestusega saigi mängule mindud.

"Meile üldiselt makstakse päevarahasid selle eest, mida me siin teeme. See on meie töö ja ei ole vaja pea maas ringi käia," teatas Kullamäe mängujärgses intervjuus.

Kalev Kruusi suust järgnes küsimus, miks Kullamäe lubas väljakule katkise näpuluuga Janar Taltsi. "Me rääkisime temaga eelnevalt, kuidas me selle hooaja lõpu teeme. Ta tahtis ise ka väljakule. Eks nüüd vaatame, mis järgmine mäng teeme. Ära muretse, ega me teda ära ei piina," lohutas Kullamäe küsijat.

Poolfinaalseerias näpu murdnud Talts sekkus vahetusest ja mängis pea 17 minutit. Tema arvele jäi 8 punkti, 6 lauapalli ja 4 korvisöötu.

Pronksiseeria teine kohtumine peetakse laupäeval, 13. mail Pärnus.