DELFI VIDEO | Kristaps Zeids soovitas Rapla leegionäril NBA-s õnne proovida

Valga-Valka peatreener Kristaps Zeids nuhtles pärast 75:91 kaotust Raplale oma mängijaid agressiivsuse puudumise pärast ja soovitas vastaste leegionäril Devonte Upsonil maailma tugevaimas korvpalliliigas kätt proovida.

"Põhiprobleem oli see, et Upson sooritas rohkem vabaviskeid kui meie meeskond kokku. Võib-olla oli see minu viga, võib-olla me polnud piisavalt agressiivsed, võib-olla ma ei õpetanud oma mehi, kuidas vigade peale välja minna. Kui ta viskab üksinda 18 vabaviset ja meie kamba peale kokku 17, on see lubamatu! Ma ei tea, võib-olla ta peaks NBA-s mängima," kommenteeris Zeids.

Ametlikus protokollis on Zeidsi välja toodud numbrid siiski veidi teistsugused. See näitab, et Upson tabas 13-st vabaviskest 12 ning valga kogu meeskonna peale 18-st 12. Lätlase mõte jääb sellegipoolest samaks - kui üks mees võistkonnale nii kergeid punkte toob, on kuskil midagi nihkes.

Lisaks võimutses Rapla lauapallide arvestuses. Aivar Kuusmaa hoolealused jäid lauavõitluses peale numbritega 41:20.

