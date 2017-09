DELFI VIDEO | Kangur uue hooaja eel: kodumaal mängida on emotsionaalselt natuke teistsugune

Kalev/Cramoga taasliitunud Kristjan Kangur tunnistas, et tänavune suvi oli tema jaoks üpris koormav, kuid arvab, et meeskond võib tuleval hooajal saavutada palju.

Kangur, kes viimati mängis Eesti klubi eest 2009. aastal, tunnistas, et tagasi olla on väga tore: "Päris kõike ei mäleta, aga pigem on selline ärevus uue hooaja eel sees. Kodumaal mängida on emotsionaalselt natuke teistsugune."

"Loomulikult lähme hooajale vastu ikka hea tundega, meil on päris huvitav meeskond kokku saanud, päris palju kogenenud mängijaid on. Spordimehelikult läheme ikka võitlema ja võitma," ütles Kangur poeetiliselt meeskonna esitlusel.