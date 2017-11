DELFI VIDEO | Kalle Klandorf: õnnestus mehed üles tõsta sellest letargilisest unest

Eesti korvpallimeistrivõistluste laupäevases kohtumises alistas TLÜ/Kalev koduplatsil 76:70 Rapla Avis Utilitase. Suurte tõusude ja langustega toimunud matšis pani TLÜ/Kalev oma paremuse maksma viimasel veerandajal, mis võideti 34:9.

TLÜ/Kalevi peatreener Kalle Klandorf tunnistas, et tegemist oli tõesti omapärase kohtumisega, kuid tal on ka varasemalt olnud treenerina sarnaseid mänge. Juhendaja tunnistas, et ebaõnnestunud kolmanda veerandaja järel õnnestus mängijad taas nö üles äratada.

“Õnneks õnnestust nad neljandal veerandajal üles tõsta sellest letargilisest unest. See mäng oli nagu Ameerika mägedel,“ tunnistas Klandorf.

Vaata videost, mis seisus on jutuajamised Gert Kullamäega, keda soovitakse meeskonna peatreeneriks.