DELFI VIDEO | Kalev/Cramo uus täiendus: soovin võimalikult ruttu väljakule, kohtuda fännidega ja panna kogu linna endast rääkima!

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna juurde saabus uus võõrmängija, 21-aastane ameeriklane Isaiah Briscoe.

Tänavuses NBA draftis jäid Briscoe mängijaõigused valimata. Et draftis osaleda jättis ta poolel õpingud Kentucky ülikoolis, kus õppis kaks aastat. Läks täispangale, aga pääs unistuste liigasse lükkus teadmata tulevikku. "Pettumust pole. Saan korvpallimänguga jätkata teistel radadel, teha seda, mis mulle meeldib," sõnas Briscoe Tallinnasse saabudes.

Väärt kogemuse sai ta NBA suveliigast, kus 191cm pikkune tagamängija kandis Philadelphia 76ersi särki, NBA hooaja eelsetes kohtumistes esindas Portland Trail Blazersit. Hooaja eel praagiti koosseisust siiski välja ja ühtäkki oli laual pakkumine Eestist. Milline oli tema esimene reaktsioon? "Ma ei teadnud mida oodata. Rääkisin oma agendiga ja ta ütles, et tegemist on hea meeskonnaga. Head mängijad, head inimesed. On põnev siin olla. Soovin võimalikult ruttu väljakule, kohtuda fännidega ja panna kogu linna endast rääkima!"

Täna hommikul seisab Briscoel ees meditsiiniline test, õhtuks loodetakse korda saada üleminekupaberid. Kalev/Cramo kohtub täna koduses liigas TTÜ, kus noor ameeriklane võib teha Eesti meisterklubi eest debüüdi.