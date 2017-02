Alexela korvpalli meistriliigas Valga-Valka/Maks & Mooritsa eest G4S noortemeeskonna vastu kaheksa kaugviset tabanud ning 26 punkti visanud Valmo Kriisa sõnul oli mäng noortega valgalastele heaks proovikiviks.

Piirilinna meeskond kirjutas endale tabelisse lõpuks lausa 108:53 võidu.

"Kuna me ei ole viimastes mängudes väga head võistkondlikku mängu näidanud, siis oli see väga hea proovikivi, et kas me poiste vastu suudame palli jagada ja mängida nagu võistkond," rääkis Kriisa. "Nende vastu veel suutsime, eks näis, mis järgmine mäng toob."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!

G4S noortemeeskonna peatreeneri Indrek Visnapuu kommentaar: