DELFI VIDEO | Janar Talts: peatreeneril on enda nägemus asjadest ja meie teeme nii, nagu tema ütleb

Eesti korvpallikoondise keskmängija Janar Talts alustab Tartu meeskonnas oma üheksandat hooaega. Esimest korda mängib Talts Priit Vene käe all, kes asus peatreeneriks Gert Kullamäe asemel.

"Eks igal treeneril on erinev käekiri. Lähenemine mängijatele, treeningutele, kõigele. Uus ja huvitav. Priidul on enda nägemus asjadest ja tema üritab seda ellu viia, nii hästi kui võimalik. Meie teeme, nagu tema ütleb," annab Talts mõne lausega edasi mängijate argipäeva. Tuleb uskuda, mida treener räägib ja plaanitu elluviimine peaks ideaalis tähendama magusaid võite.

Mis võiks olla Tartu meeskonna ambitsioon algaval hooajal? "Võtame võib-olla samm sammult. Meil on nooremaid mehi ka pundis, kes peavad alles sisse elama. Esimene suur asi on eurosarja värk. Üritaks sealt edasi saada, kuigi ma tean, et see pole üldse lihtne," vastas Talts.

Tartu Ülikooli meeskond teeb FIBA Europe Cupi kvalifikatsioonimängudega algust oktoobri esimesel nädalal.