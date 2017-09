DELFI VIDEO | Jaak Salumets meistriliiga treeneritele: soovin, et teie pingilt tuleksid uued Kuusmaad, Sokud, Müürsepad, Kangurid ja Taltsid

Eesti korvpalliliidu president Jaak Salumets avas Alexela meistriliiga pressikonverentsi Ülemiste keskuses kõnega, kus pani treeneritele südamele, et nad Eesti oma noormängijaid rohkem kasutaks, kui seda seni on tehtud.

"Mul on soov, et te ei vaataks hetkeseisu ja tulemust, vaid et pingilt tõuseksid uued Kuusmaad, Sokud, Müürsepad, Kangurid ja Taltsid. See on koht, kus me anname esimese motiveeritud tõuke noorte tulevikku. See töötab ka teie klubide heaks," ütles Salumets.

Muu hulgas tervitas Salumets meistriliiga treenerite hulgas kahte uut nägu - Priit Venet ja Kristaps Zeidsi, kes juhendavad vastavalt Tartu Ülikooli ja Valga Maks&Mooritsat. "Tere tulemast korvpalli võlu- ja valumaailma. Võidab meeskond, kaotab treener!" sõnas Salumets.