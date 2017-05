DELFI VIDEO: Jaak Karp: eurosarjaga liitumine peab olema väga hoolikalt läbi mõeldud

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskonna mänedžeri Jaak Karp tunnistas, et eurosarjaga liitumine on klubil mõtteis, kuid selle soovi kinnitamisest ollakse täna veel küllalt kaugel.

"Selline soov on meil olnud pikalt. Tahame, et see varem või hiljem juhtuks. Tegemist on väga tõsise sammuga, mis peab olema väga hoolikalt läbi mõeldud. Sinna ei saa minna ehku peale. Selleks peavad vastavad vahendid olemas olema. Kes teab, võibolla jääb see ainuüksi meie saali taha," mõtiskles Karp pärast neljandat Eesti meistriliiga finaalmängu, mille Rapla kaotas 62:91.

Tänavuse eesmärgi pääseda finaali on Rapla edukalt täitnud, kuid täit rõõmu saab Karbi sõnul hõbemedalist tunda veidi hiljem. "See on paratamatu, et seda on raskel momendil täiel rinnal nautida. Usun, et see rõõm tuleb kiirelt kohale," sõnas ta.