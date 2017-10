DELFI VIDEO | Indrek Visnapuu pärast 70-punktist sauna: tahan, et poisid võtaksid väljakult kaasa kõik mis võimalik

G4S Noorteliiga võistkonna peatreener Indrek Visnapuu tunnistas pärast 40:110 kaotust Valgale, et ei saanud oma poistele mingit meeskondlikku eesmärki väljakule kaasa panna, sest kahe klubi jõuvahekorrad on liiga suured.

"Kui vastaste võimete, oskuste ja kogemuste vahe on nii suur, siis ongi raske mingit eesmärki seada, mis kohe välja tuleb. Meie kõikide mängude eesmärk on see, et nad võtaksid siit väljakult kaasa kõik mis võimalik. Et nad õpiks enda tegemistest, eriti eksimustest. Et nad õpiksid igast situatsioonist, kus vastane neid üle mängib, analüüsiks, millega ma lisaks jõule, kogemusele ja oskustele talle veel alla jään," rääkis Visnapuu, kes pani võõrsilmänguks välja vaid üheksa mängijat.

"Meil on praegu 12. klassi poistest kolm tükki puudu ja paar poissi noorte karikamängul. Laias laastus on põhirotatsioonist viis mängijat puudu. Paraku on seis selline. Peame end jagama mitmete erinevate liigade vahel. Lisaks pole keegi vigastuste ja haiguste eest kaitstud."

Vaata pikemat intervjuud Visnapuuga videost!