DELFI VIDEO | Indrek Reinbok pärast võitu Müürsepa ja Kalev/TLÜ üle: üritame ka sellistes mängudes uute harjumustega harjuda

Alexela korvpalli meistriliigas Kalev/TLÜ üle koguni 45-punktilise võidu saanud BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok andis pärast mängu mõista, et kalevlaste plaaniks ongi sellistes mängudes järeleandmisi mitte teha.

"Me üritame ikkagi treeningul praktiseeritut ka mängu üle kanda ja mitte mingil juhul järeleandmisi teha, harjuda uute heade harjumustega mitte järgi anda ka sellistes mängudes, kus suur edu on juba sees," sõnas Reinbok, kes kiitis ka Kalev/Cramo viimast võitu VTB Ühisliigas Krasnojarski Jenissei üle.

"Kindlasti oli see meeskonna jaoks väga hea võit, kuigi mäng ei tulnud meil kõige paremini välja. Kõige tähtsam oligi see, et saime sealt võidu kätte ja meeskond tuli tagasi väga positiivse emotsiooniga."

Kalevite mängus oli huvitav vastasseis ka pingil - Kalev/TLÜ abitreeneriks on teadupoolest Martin Müürsepp, kes täitis hooaja esimeses pooles sama rolli Kalev/Cramo pingil. Reinbok ja Müürsepp on endiselt tihedas kontaktis.

"Enne mängu sai kohtvikus tund aega ka omavahel mõtteid vahetatud, et kuidas mäng peaks välja nägema," muigas Reinbok.

