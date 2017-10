DELFI VIDEO | Indrek Kajupank: natuke kahju, võinuks teist lisaaega ka proovida

Rapla Avis Utilitas korvpallimeeskond oli Alexela meistriliiga avamängus lähedal kõvale raputusele, kui BC Kalev/Cramole kaotati vaid kahe punktiga, lisaajal 76:78. Normaalaja lõpus viigiseisul 68:68 oli Raplal võimalus mäng koguni ära võtta.

Meeskonna kapten Indrek Kajupank sõnas kohtumise järgselt Delfile antud intervjuus, et kaotama seda mängu ei mindud. Rapla meestel enesekindlust jagub.

"Meie uskusime, et tuleb mängu. Neil on esimeste söötude peale hea surve ja seetõttu oli alguses raske mängu käima saada. Väikeste korrektuuridega saime asja paremaks. Natukene on kahju, et kaotasime. Endale tuleb ka tuhka pähe raputada, tähtsad vabavisked olid lisaaja lõpus. Oleks võinud teist lisaaega ka proovida," rääkis Kajupank.

Lisaaja lõpus seisul 77:74 oli Kajupangal kolm vabaviset, millega saanuks seisu võrdsustada. Kaks esimest vabaviset "kukkusid", kolmas mitte. Mängida jäi sel hetkel veel 5,6 sekundit.