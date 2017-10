DELFI VIDEO | Heiko Rannula võidumängust: hea purakas on sees, saaks pea ka veel tööle!

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna peatreener Heiko Rannula oli pärast 80:53 võitu TTÜ üle hoolealustega üldjoontes rahul. Lõpuni rahul ei saa kunagi olla, sest mingi varu jääb alati sisse. Ka seekordne mäng polnud erandiks.

Rannula kommentaar: "Pilt on parem, kuid varu on kõvasti. Võtame lauavõitluse numbrid 56-27 meie kasuks, eks see iseloomustabki jõudude vahekorda. Oleme tänasel hetkel füüsiliselt lihtsalt niipalju võimsamad neist. Hea purakas on sees praegu, saaks pea ka veel tööle."

Publikut oli TTÜ spordihoones taas omajagu (ca 330). TTÜ alustas suhteliselt hästi, hoides mängu tasakaalus ning minnes juhtimagi 11:7. Ent siis tulid Pärnu näljased lauahundid (Kask, Kirves, Lips, Eichfuss) ja pöörasid seisu tablool teiseks - 11:20 Pärnule. Veerand külalistele pärast Rannar Raapi kolmest 23:12.

Samas taktis mäng jätkus. Sadam hoidis enamasti 10-13 punktilist edu. TTÜ nagu ei ole leidnud seda meeskonnamängu, mida neilt oodatakse - olgu siis puudu see korralik tsenter või mitte. Mihkel Kirvese soolo (2+1+2) lõpetas poolaja - 43:30 Pärnule. Kõik oli veel võimalik. Aga laud Pärnule 30-17 ja teise võimaluse punktid 12:3...

Kui teise poolaja alguses TTÜ mängus suurt ei muutunud ning Pärnu tundus kaitses veelgi juurde panevat, hakkas lõppskoor välja joonistuma. Tõsi, TTÜ tuli korraks kümne punkti peale, kuid Heiko Rannula võttis Pärnule õigeaegselt mõtlemisaja. Pall hakkas paremini korvi alt läbi käima ning veerandi lõpuks olid pärnakad ees 60:45.

Kas 15 on Pärnule piisav, küsisid paljud? Täna oli... TTÜ lahendused polnud head, visetel oli ka täielikku ebaõnne. Üha enam pääses maksvusele Pärnu füüsiline üleolek. Saimon Sutt tegi neli minutit enne lõppu oma soolo (3+2) ning seis oligi juba 69:48. Lõpus demonstreeris Pärnu kolme donki ja varumeeste vägitegusid. Seljavõit Pärnule, seejuures ka esimene punkt tabelisse.