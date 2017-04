DELFI VIDEO: Heiko Rannula: teise veerandaja lõpp oli puhas Reinari "pakk"

Pärnu Sadama korvpalliklubi peatreener raputas pärast 74:90 kaotust Valga Maks&Mooritsale tuhka pähe eelkõige oma tagaliini mängijatele, kuid ka eesliini meestele eesotsas Reinar Halliku ja Domagoj Bubaloga.

Pärnu lagunes teise veerandi viimase nelja minutiga, kui 37:26 edu mängiti maha 37:39 kaotusseisuks. Kolmanda veerandaja võitis Valga juba 17:9 ning viimase 34:28.

"Teise veerandaja lõpu -10 oligi Reinari "pakk". Kolm pallikaotust, tuli väga pehmelt mängu... Kuna vastane mängis maa-ala ja mul ei olnud viskajaid, siis panin Reinari mängu, aga ei olnud hea lüke. Ja Domagoj oli üldse kuidagi pehme," sõnas Rannula.

"Kõik need asjad hakkavad tegelikult pihta tagamängijatest. Pallid ei jõudnud õigel ajal õigesse kohta. See kõik on omavahel seotud. See mäng näitas meie murekohad kätte. Tihtipeale on nii, et kui meil on üks emotsionaalne võit all, siis järgmiseks mänguks me ei ole valmis."

Eelmises voorus saavutas Pärnu lähirivaali TTÜ üle 85:71 võidu.