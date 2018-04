DELFI VIDEO | Heiko Rannula poolfinaalist Kalev/Cramoga: mul on mehi lihtne motiveerida

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna peatreener Heiko Rannula tunnistas Kalev/Cramoga peetavate meistrivõistluste poolfinaalmängude eel, et tõenäoliselt annab ta võimaluse tavapärasest rohkematele meestele.

“Mängin natuke rohkemate meestega. Ma ei aja mänguminuteid 35 – 40 minuti peale. Läheme suurema rotatsiooniga ja vaatame, kuidas hakkama saame,“ sõnas Rannula poolfinaalseeria eel.

“Mul on lihtne mehi motiveerida. Me ei ole oskustelt või kogemustelt kellestki üle. Setõttu läheme alati sajaga mängima,“ lisas Rannula.

Samas tunnistas Rannula, et tõenäoliselt on siiski tegemist ettevalmistusega pronksiseeriaks. “Nende (Kalev/Cramo) vastu on hea rünnakul ja kaitses oma asjad läbi proovida. Kui nende vastu toimib, siis toimib ka teiste vastu. Esimene mäng on katsetamise koht,“ selgitas ta.