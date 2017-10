DELFI VIDEO | Heiko Rannula: kui 20-ga juhid ja kaotad, siis ikka oled pettunud

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula tunnistas pärast 73:78 kaotust, et jäi Rapla maa-ala kaitse vastu hätta.

"Meil on suhteliselt uus sats. Nagu näha, siis maa-alaga me tegelenud pole - kohe karistati ära. See läheb minu kapsaaeda. Sellele saaks vastu, kui viskaks esiteks sisse, kui ei viska, siis tuleb leida muud lahendused - neid meil piisavalt palju polnud, juhe jooksis kokku," ütles Rannula Delfi TV-le.

"Eks ikka oled pettunud, kui 20-ga juhid ja kaotad," lisas Rannula, kes pidi kommenteerima ka Pärnu kehva vabavisketabavust (9/17, 52 %). Raplal polnud vastav näitaja oluliselt parem (14/25, 56 %). "Kui teaks, kuidas need rohkem sisse läheks, oleks miljonär," sõnas ta.

