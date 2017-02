Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe nentis pärast TTÜ 85:54 alistamist, et pink on küll lühike, kuid esialgu üritatakse hakkama saada oma jõududega.

Raskesti mõjus Tartule Janar Soo karjääri lõpetamine ning üha rohkem on Kullamäe pidanud mänguaega jagama klubi noormängijate vahel. Ta ei välistanud, et Balti liiga ja meistriliiga otsustava faasi saabudes võib meeskond abijõudu väljast juurde tuua.

"Proovime asju ajada nii, et vaatame, kellega me mängime ja millised on meie võimalused. Ei taha kedagi iga hinna eest tuua. Meil on omal tulemas korvpallikooli poisid Robin Kivi, Märt Rosenthal ja Hendrik Eelmäe. Aga kui tahame selgelt resultaadi peale mängida, siis peaksime kedagi juurde tooma küll," rääkis Kullamäe Delfi TV-le.

"Noored poisid käevad paratamatult hommikuti koolis ega ole kogu aeg trennis, lisaks on neil oma esiliiga mängud. Peame vaatama, et nende koormus väga suureks ei läheks."

"Hoiame silmad lahti. Jõuga kedagi tooma ei hakka. Kui olukord sunnib, siis on see võimalus meile rahalises mõttes klubi poolt antud. Aga vägisi ei taha siia kedagi tuua."