DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: täna oli väljakul üks võistkond

Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe tunnistas, et Rapla otsustas neljanda veerandfinaalmängu saatuse juba esimese veerandajaga, mis võideti 29:12.

"Täna oli väljakul üks võistkond, mitte kaks. Meie kehakeel reetis seda algusest peale. Nemad õnnestusid, panid sisse, tekkis lumepalliefekt... Esimese veerandajaga oligi mäng tehtud, ülejäänud oli lihtsalt lõpuni jooksmine," rääkis Kullamäe pärast 64:93 kaotust.

Kullamäe ei tahtnud tuua vabanduseks tõsisasja, et tema amatöörmängijad on töö kõrvalt pika seeria pidamisest juba väsimas. "Ei hakkaks üldse pugema mingi asja taha. Otsustav mäng on pühapäeval Raplas, kus on neil nüüd võidukohustus, millega nad hakkama peavad saama. Meie ei suutnud seda eelmises mängus ega ka täna."