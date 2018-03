DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: täiesti tahtejõuetu esinemine meie poolt, mis puudutab kaitsemängu

Eesti korvpallimeistrivõistluste teisipäevases ainsas kohtumises jäi Tallinna Kalev/TLÜ 85:91 alla TTÜ-le. Kohtumise järel oli Kalev/TLÜ peatreener eriti rahulolematu meeskonna kaitsemänguga.

“Väga valus kaotus. Täiesti tahtejõuetu esinemine meie poolt, mis puudutab kaitsemängu. Arvestades tabeliseisu, siis valus kaotus. Au TTÜ-le ja õnne neile,“ sõnas Kullamäe.

“Võidame koos ja kaotame koos. Ei tahaks millegi taha pugeda. Kaitses tegime arusaamatuid asju. Fakt on see, et mängisime kaitses ülihalva mängu. Tänase mänguga me ei teenigi play-off'i kohta. Tänase mänguga võiks seal TTÜ olla,“ sõnas Kullamäe, kelle hoolealused on tabelis 5. kohal. TTÜ hoiab 7. positsiooni.

